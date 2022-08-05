Летний фестиваль в Нижневартовске перенесли

06 августа 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Синоптики прогнозируют дождь, из-за чего решено перенести мероприятие (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Об этом сообщается в группе администрации «Официальный Нижневартовск». «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 6 августа (по данным синоптиков в этот день не исключен дождь) летний гастрономический фестиваль „О, да! Еда!“ переносится», — указано в сообщении. Фестиваль проведут на территории Комсомольского озера 7 августа. Ранее URA.RU писало, что в Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом было размещено в официальной группе администрации города.

В Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Об этом сообщается в группе администрации «Официальный Нижневартовск». «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 6 августа (по данным синоптиков в этот день не исключен дождь) летний гастрономический фестиваль „О, да! Еда!“ переносится», — указано в сообщении. Фестиваль проведут на территории Комсомольского озера 7 августа. Ранее URA.RU писало, что в Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом было размещено в официальной группе администрации города.