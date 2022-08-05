05 августа 2022

Летний фестиваль в Нижневартовске перенесли

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Фестиваль еды
Синоптики прогнозируют дождь, из-за чего решено перенести мероприятие (фото из архива) Фото:

В Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Об этом сообщается в группе администрации «Официальный Нижневартовск».

«В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 6 августа (по данным синоптиков в этот день не исключен дождь) летний гастрономический фестиваль „О, да! Еда!“ переносится», — указано в сообщении. Фестиваль проведут на территории Комсомольского озера 7 августа.

Ранее URA.RU писало, что в Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом было размещено в официальной группе администрации города.

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В Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Об этом сообщается в группе администрации «Официальный Нижневартовск». «В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на 6 августа (по данным синоптиков в этот день не исключен дождь) летний гастрономический фестиваль „О, да! Еда!“ переносится», — указано в сообщении. Фестиваль проведут на территории Комсомольского озера 7 августа. Ранее URA.RU писало, что в Югорске из-за погодных условий приняли решение перенести празднование Дня молодежи на 9 июля. Сообщение об этом было размещено в официальной группе администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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