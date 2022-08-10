Молодежная группа «Моя Мишель» выступит на Пермском марафоне

Изначально считалось, что название группы произошло от песни The Beatles — «Michelle», но солистка группы опровергла этот факт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Группа из Благовещенска, которая в своем творчестве использует стили синти-поп и поп-рок, выступит на Пермском марафоне. Об это рассказал мэр города Алексей Демкин во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Пермский марафон — один из элементов развития внутреннего туризма. Для того чтобы событие было интересно не только участникам, но и зрителям, на эспланаде запланированы массовые мероприятия: демонстрация боевых искусств, танцевальный марафон, а также выступление молодежной группы «Моя Мишель», — заявил Демкин.

История коллектива берет свое начало в Благовещенске в 2009 году. Там познакомились его участники. Первоначально была организована группа «The Fragments», которая выступала по городам Дальнего Востока. Позже она распалась, а ее участники перебрались в Москву. В 2010 году был организован новый творческий союз с уже известным названием.

Пермский марафон пройдет 3 и 4 сентября. Согласно данным, опубликованным в открытых источниках на 1 июля, для участия в марафоне зарегистрировалось свыше 7,5 тысяч человек. Самому возрастному участнику первенства на тот момент исполнился 91 год, самому юному — всего один.

Впервые Пермский марафон был организован в 2017 году. Он сразу же получил статус международного соревнования. Примечательно, что спортсмены, занявшие в нем призовые места, получают денежные вознаграждения. В этом году общий призовой фонд составляет 2,9 млн рублей.