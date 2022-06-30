На Пермский марафон раскупили более половины слотов

Призовой фонд Пермского марафона составляет 2,9 млн рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

На участие в Пермском марафоне зарегистрировалось почти 7 тыс. человек. Осталось еще 5 тысяч слотов. На данный момент самому возрастному участнику соревнований 91 год, самому юному — всего один, сообщает пресс-служба администрации Перми.

«Две страны, 256 городов, почти 7 тысяч участников — основные цифры Пермского марафона за 65 дней до старта. После прошлогоднего перерыва в этом году 3 и 4 сентября тысячи людей из разных городов пробегут по центральным улицам Перми», — рассказали в мэрии.

География участников Пермского марафона обширная, заявляют в администрации, от Белгородской области до Ямало-Ненецкого автономного округа. Зарегистрировались участники из Белоруссии и крупных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени. Процесс регистрации участников марафона продолжается. Запланировано несколько стартов: забег на 1000, 3000 и 5000 метров, бег на дистанции 10, 21 и 42 км. Для тех, кто готовится к марафону, в мэрии отмечают, что с 1 июля на стадионе «Юность» начнутся тренировки по общей физподготовке. Занятия бесплатные, начало в 19:00 каждые вторник и четверг.

Пермский марафон впервые провели в 2017 году, тогда он сразу приобрел статус международного. Для участников марафона, занявших первое, второе и третье места предусмотрен денежный приз. В этом году общий призовой фонд составит 2,9 млн рублей.