07 августа 2022

Посольство РФ в США призвало журналистов прекратить русофобию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, здание, посольство россии в сша
Посольство России в США призвало прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские журналисты должны прекратить повторять «русофобские измышления». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.

«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в распространенном комментарии дипмиссии.

Авторы заявления обвинили СМИ Америки в разворачивании огульной кампании по дезинформации. Кроме того, обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, подчеркивается в комментарии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что слепая русофобия серьезно угрожает Западу. По ее мнению, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, европейские и американские «партнеры» забывают просчитывать последствия.

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Американские журналисты должны прекратить повторять «русофобские измышления». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США. «Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в распространенном комментарии дипмиссии. Авторы заявления обвинили СМИ Америки в разворачивании огульной кампании по дезинформации. Кроме того, обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, подчеркивается в комментарии. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что слепая русофобия серьезно угрожает Западу. По ее мнению, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, европейские и американские «партнеры» забывают просчитывать последствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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