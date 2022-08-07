Посольство РФ в США призвало журналистов прекратить русофобию

Американские журналисты должны прекратить повторять «русофобские измышления». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США.
«Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в распространенном комментарии дипмиссии.
Авторы заявления обвинили СМИ Америки в разворачивании огульной кампании по дезинформации. Кроме того, обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, подчеркивается в комментарии.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что слепая русофобия серьезно угрожает Западу. По ее мнению, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, европейские и американские «партнеры» забывают просчитывать последствия.
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Американские журналисты должны прекратить повторять «русофобские измышления». Об этом говорится в заявлении посольства РФ в США. «Призываем Организацию Объединенных Наций и Международное агентство по атомной энергии осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины. А американских журналистов — прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в распространенном комментарии дипмиссии. Авторы заявления обвинили СМИ Америки в разворачивании огульной кампании по дезинформации. Кроме того, обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают реальную угрозу ядерной безопасности Европы, подчеркивается в комментарии. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова говорила о том, что слепая русофобия серьезно угрожает Западу. По ее мнению, подчиняя свои решения слепой русофобской логике, европейские и американские «партнеры» забывают просчитывать последствия.