В мире

Украина

Mash: 4000 бойцов ВСУ под угрозой смыва из-за атак на дамбу под Белгородом

28 октября 2025 в 12:55
ВСУ оказались под угрозой затопления после атаки дамбы в Белгородской области

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 4000 военнослужащих ВСУ оказались под угрозой подтопления из-за атак по Белгородскому водохранилищу. Об этом сообщает Mash. По данным канала, вода может достичь Волчанска в Харьковской области, где расположены оборонные линии 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ, что ставит под риском удержание города украинскими силами.

«Около четырех тысяч ВСУшников находятся под угрозой затопления из-за атак на Белгородское водохранилище. По данным, вода может дойти до Волчанска, где смоет все оборонные линии 57-й и 58-й бригад противника», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на собственные данные.

При таком исходе удерживать город ВСУ не смогут. В свою очередь для российских военных нет препятствий для продвижения в Харьковской области в целом. Само водохранилище также находится под контролем.

Ранее на Белгородское водохранилище неоднократно наносились удары, о чем сообщали власти и российские военные источники. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал стабильность ситуации, но подчеркивал сохраняющуюся опасность повторных атак и возможность масштабного подтопления в приграничных районах, что уже привело к досрочным школьным каникулам и проведению подомовых обходов в населенных пунктах.

