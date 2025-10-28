Mash: 4000 бойцов ВСУ под угрозой смыва из-за атак на дамбу под Белгородом
ВСУ оказались под угрозой затопления после атаки дамбы в Белгородской области
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Около 4000 военнослужащих ВСУ оказались под угрозой подтопления из-за атак по Белгородскому водохранилищу. Об этом сообщает Mash. По данным канала, вода может достичь Волчанска в Харьковской области, где расположены оборонные линии 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ, что ставит под риском удержание города украинскими силами.
«Около четырех тысяч ВСУшников находятся под угрозой затопления из-за атак на Белгородское водохранилище. По данным, вода может дойти до Волчанска, где смоет все оборонные линии 57-й и 58-й бригад противника», — передают авторы telegram-канала, ссылаясь на собственные данные.
При таком исходе удерживать город ВСУ не смогут. В свою очередь для российских военных нет препятствий для продвижения в Харьковской области в целом. Само водохранилище также находится под контролем.
Ранее на Белгородское водохранилище неоднократно наносились удары, о чем сообщали власти и российские военные источники. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал стабильность ситуации, но подчеркивал сохраняющуюся опасность повторных атак и возможность масштабного подтопления в приграничных районах, что уже привело к досрочным школьным каникулам и проведению подомовых обходов в населенных пунктах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.