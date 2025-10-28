«Важен баланс»: психолог объяснила, что стоит за желанием Петрова пожертвовать карьерой

Александр Петров — один из самых востребованных российских актеров Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Актер Александр Петров после женитьбы и рождения сына пересмотрел взгляды на жизнь и решил: карьерой можно пожертвовать ради семьи. Один из самых успешных артистов России признался, что теперь его меньше интересуют рабочие процессы, он сосредоточен на других вещах. О чем может свидетельствовать такое мужское поведение в беседе с URA.RU рассказала семейный психолог Эвелина Мирошниченко.

«Во-первых, он стремится к балансу своей жизни и уже не хочет, чтобы ее составляла только работа. Во-вторых, это означает, что та женщина, на которой он женился, наполняет его. Он хочет проводить время с ней и ребенком. Также это свидетельствует о том, что мужчина, по всей видимости, имеет уже определенную почву под ногами, финансовую подушку безопасности и может себе позволить работать меньше. Природой устроено, что для мужчины один из главных аспектов — содержание семьи. Поэтому если он готов это отодвинуть на второй план, значит, есть возможность», — поясняет эксперт.

Психолог на примере Петрова призывает и других мужчин, которые зациклены на работе, пересмотреть свою жизнь. Не надо забывать о балансе и правильном распределении задач. Если в жизни будет только работа, мужчина не будет эмоционально вкладываться в семью, это повлечет определенные проблемы и кризисы в отношениях.

«Надо помнить, что мужчины так устроены, что им одних джинсов, футболки, дивана и телевизора вполне достаточно для жизни. Природа так создала, что их комфорт в неком минимализме. А определенная роскошь, к которой они стремятся, происходит ради женщины и для нее. „Правильная“ для него женщина будет вдохновлять мужчину на подвиги. Естественно, если он будет пропадать на работе, не будет получать нужного энергообмена и обратной связи. Поэтому мудрые современные мужчины выбирают баланс между работой и семьей», — резюмировала психолог.