В Кении разбился самолет, выживших нет
28 октября 2025 в 12:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате крушения самолета на востоке Кении, вблизи города Квале, погибли 12 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны. Местные СМИ уточняют, что выживших в катастрофе нет. На месте происшествия продолжают работать аварийно-спасательные службы.
