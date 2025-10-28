Логотип РИА URA.RU
В Кении разбился самолет, выживших нет

28 октября 2025 в 12:49
Фото: © URA.RU

В результате крушения самолета на востоке Кении, вблизи города Квале, погибли 12 человек, находившиеся на борту. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны. Местные СМИ уточняют, что выживших в катастрофе нет. На месте происшествия продолжают работать аварийно-спасательные службы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

