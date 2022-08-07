07 августа 2022
06 августа 2022
05 августа 2022

Мэр из ЯНАО пообещала недобросовестным подрядчикам жесткий диалог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, рабочий, благоустройство, строительство
Мэр отметила, что большинство подрядчиков работают по плану, но есть и исключения (фото из архива) Фото:

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован рассказала о благоустройстве города. В своем telegram-канале мэр отметила, что большинство подрядчиков работают по плану, но есть и исключения.

«Есть участки, где нарушается график производства работ. Диалог с недобросовестными руководителями у нас идет жесткий и принципиальный», — сообщила Молдован.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован рассказала о благоустройстве города. В своем telegram-канале мэр отметила, что большинство подрядчиков работают по плану, но есть и исключения. «Есть участки, где нарушается график производства работ. Диалог с недобросовестными руководителями у нас идет жесткий и принципиальный», — сообщила Молдован. Ранее URA.RU писало, что в Муравленко установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...