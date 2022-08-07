Мэр из ЯНАО пообещала недобросовестным подрядчикам жесткий диалог

Мэр отметила, что большинство подрядчиков работают по плану, но есть и исключения (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован рассказала о благоустройстве города. В своем telegram-канале мэр отметила, что большинство подрядчиков работают по плану, но есть и исключения.

«Есть участки, где нарушается график производства работ. Диалог с недобросовестными руководителями у нас идет жесткий и принципиальный», — сообщила Молдован.

Ранее URA.RU писало, что в Муравленко установили пушку ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в telegram-канале главы города Елены Молдован.