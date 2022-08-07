07 августа 2022
06 августа 2022

В Челябинске сравнили цены на услуги окулистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Алексея Текслера в офтальмологическую клинику «Оптик-Центр». Челябинск, окулист, проверка зрения, офтальмология
Цены варьируются в зависимости от сложности и качества лечения Фото:

В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона подготовили мониторинг цен на офтальмологические услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, самая дорогая операция на глаза обойдется пациенту в 150 тыс. рублей.

«В Челябинске узкопрофильные услуги в области офтальмологии предоставляют 18 частных клиник и 8 государственных. Цены варьируются в зависимости от сложности и качества используемых материалов и методов лечения. Самая дорога операция — при катаракте с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), от 24,5 до 150 тыс. рублей», — заявили URA.RU в КСП.

Комплексная диагностика зрения обойдется для челябинца от 1 до 5,3 тысячи рублей. А за отдельные базовые и профильные исследования возьмут до 2 тысяч рублей. В некоторых клиниках действует система скидок, в том числе для льготных категорий населения. А такие операции, как лечение катаракты, можно получить бесплатно по полису ОМС.

Диапазон цен на самые востребованные услуги:

  • лазерная коррекция зрения — от 22 до 36 тыс. рублей;
  • операция при глаукоме — от 3 до 37 тыс. рублей;
  • исправление косоглазия — от 1,5 до 30 тыс. рублей;
  • операция при катаракте без ИОЛ — с 3 до 19 тыс. рублей.

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В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона подготовили мониторинг цен на офтальмологические услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, самая дорогая операция на глаза обойдется пациенту в 150 тыс. рублей. «В Челябинске узкопрофильные услуги в области офтальмологии предоставляют 18 частных клиник и 8 государственных. Цены варьируются в зависимости от сложности и качества используемых материалов и методов лечения. Самая дорога операция — при катаракте с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), от 24,5 до 150 тыс. рублей», — заявили URA.RU в КСП. Комплексная диагностика зрения обойдется для челябинца от 1 до 5,3 тысячи рублей. А за отдельные базовые и профильные исследования возьмут до 2 тысяч рублей. В некоторых клиниках действует система скидок, в том числе для льготных категорий населения. А такие операции, как лечение катаракты, можно получить бесплатно по полису ОМС. Диапазон цен на самые востребованные услуги:
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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