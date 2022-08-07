В Челябинске сравнили цены на услуги окулистов

Цены варьируются в зависимости от сложности и качества лечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске эксперты Контрольно-счетной палаты (КСП) региона подготовили мониторинг цен на офтальмологические услуги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, самая дорогая операция на глаза обойдется пациенту в 150 тыс. рублей.

«В Челябинске узкопрофильные услуги в области офтальмологии предоставляют 18 частных клиник и 8 государственных. Цены варьируются в зависимости от сложности и качества используемых материалов и методов лечения. Самая дорога операция — при катаракте с имплантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), от 24,5 до 150 тыс. рублей», — заявили URA.RU в КСП.

Комплексная диагностика зрения обойдется для челябинца от 1 до 5,3 тысячи рублей. А за отдельные базовые и профильные исследования возьмут до 2 тысяч рублей. В некоторых клиниках действует система скидок, в том числе для льготных категорий населения. А такие операции, как лечение катаракты, можно получить бесплатно по полису ОМС.

Диапазон цен на самые востребованные услуги: