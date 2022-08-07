Депутат Госдумы из Челябинска доставлен в ЦКБ

Валерий Гартунг не сможет работать еще неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг сообщил о своей госпитализации в социальных сетях. По словам депутата, сейчас он лежит в ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления делами Президента РФ (ЦКБ) и врачи делают все возможное.

«Прошу прощения за то, что перестал отвечать на сообщения. Дело в том, что я заболел и лежу в ЦКБ и это не ковид. Врачи — молодцы, делают все возможное», — написал Гартунг на своей странице во «ВКонтакте».

Депутат отметил, что уже идет на поправку, но работать не сможет еще минимум неделю. Гартунг пообещал, что когда выпишется из ЦКБ, то напишет подробнее о своем состоянии и будет наверстывать упущенное.