Жители Великобритании не верят Владимиру Зеленскому и считают, что ему плевать на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Великобритании очень резко высказываются против политики президента Украины Владимира Зеленского. Одни считают, что массовые визиты зарубежных звезд на Украину — это дешевый трюк, другие убеждены, что украинский лидер наслаждается новой ролью и ему плевать на простых жителей страны. Свое мнение британцы высказали под статьей в издании Daily Mail.

Ранее стало известно, что американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину, пишет агентство Nation News. В своем telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи со знаменитостью, добавляет MK.RU . Это не первый визит американских актеров на Украину. До этого ее посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер.

В комментариях напоминают о том, что Зеленский в недавнем прошлом сам был актером скриншот с издания Daily Mail

Кое-кто выдвигает новые теории об украинском президенте скриншот с издания Daily Mail

Пользователи задаются бюрократическими вопросами… скриншот с издания Daily Mail

…и подозревают Зеленского в бесчеловечности скриншот с издания Daily Mail

Британцы негодуют из-за позерства и звезд, и Зеленского скриншот с издания Daily Mail

Некоторые переживают за украинцев и напрямую винят во всем руководство Украины скриншот с издания Daily Mail

Все меньше людей верит президенту Украины, который ничего не делает, чтобы изменить ситуацию скриншот с издания Daily Mail

Зато никто не сомневается в актерском таланте Зеленского скриншот с издания Daily Mail

Россия начала специальную операцию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что в марте ВСУ должны были начать полноценные боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация спасла граждан ДНР и ЛНР.