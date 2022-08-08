Британцы ненавидят Зеленского за превращение Украины в шоу

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Жители Великобритании не верят Владимиру Зеленскому и считают, что ему плевать на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Великобритании очень резко высказываются против политики президента Украины Владимира Зеленского. Одни считают, что массовые визиты зарубежных звезд на Украину — это дешевый трюк, другие убеждены, что украинский лидер наслаждается новой ролью и ему плевать на простых жителей страны. Свое мнение британцы высказали под статьей в издании Daily Mail.

Ранее стало известно, что американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину, пишет агентство Nation News. В своем telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи со знаменитостью, добавляет MK.RU. Это не первый визит американских актеров на Украину. До этого ее посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер.

В комментариях напоминают о том, что Зеленский в недавнем прошлом сам был актером
Кое-кто выдвигает новые теории об украинском президенте
Пользователи задаются бюрократическими вопросами…
…и подозревают Зеленского в бесчеловечности
Британцы негодуют из-за позерства и звезд, и Зеленского
Некоторые переживают за украинцев и напрямую винят во всем руководство Украины
Все меньше людей верит президенту Украины, который ничего не делает, чтобы изменить ситуацию
Зато никто не сомневается в актерском таланте Зеленского

Россия начала специальную операцию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что в марте ВСУ должны были начать полноценные боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация спасла граждан ДНР и ЛНР.

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Жители Великобритании очень резко высказываются против политики президента Украины Владимира Зеленского. Одни считают, что массовые визиты зарубежных звезд на Украину — это дешевый трюк, другие убеждены, что украинский лидер наслаждается новой ролью и ему плевать на простых жителей страны. Свое мнение британцы высказали под статьей в издании Daily Mail. Ранее стало известно, что американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину, пишет агентство Nation News. В своем telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи со знаменитостью, добавляет MK.RU. Это не первый визит американских актеров на Украину. До этого ее посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер. Россия начала специальную операцию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что в марте ВСУ должны были начать полноценные боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация спасла граждан ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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