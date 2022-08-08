Жители Великобритании очень резко высказываются против политики президента Украины Владимира Зеленского. Одни считают, что массовые визиты зарубежных звезд на Украину — это дешевый трюк, другие убеждены, что украинский лидер наслаждается новой ролью и ему плевать на простых жителей страны. Свое мнение британцы высказали под статьей в издании Daily Mail.
Ранее стало известно, что американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину, пишет агентство Nation News. В своем telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи со знаменитостью, добавляет MK.RU. Это не первый визит американских актеров на Украину. До этого ее посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер.
В комментариях напоминают о том, что Зеленский в недавнем прошлом сам был актером
скриншот с издания Daily Mail
Кое-кто выдвигает новые теории об украинском президенте
скриншот с издания Daily Mail
Пользователи задаются бюрократическими вопросами…
скриншот с издания Daily Mail
…и подозревают Зеленского в бесчеловечности
скриншот с издания Daily Mail
Британцы негодуют из-за позерства и звезд, и Зеленского
скриншот с издания Daily Mail
Некоторые переживают за украинцев и напрямую винят во всем руководство Украины
скриншот с издания Daily Mail
Все меньше людей верит президенту Украины, который ничего не делает, чтобы изменить ситуацию
скриншот с издания Daily Mail
Зато никто не сомневается в актерском таланте Зеленского
скриншот с издания Daily Mail
Россия начала специальную операцию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что в марте ВСУ должны были начать полноценные боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация спасла граждан ДНР и ЛНР.
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Жители Великобритании очень резко высказываются против политики президента Украины Владимира Зеленского. Одни считают, что массовые визиты зарубежных звезд на Украину — это дешевый трюк, другие убеждены, что украинский лидер наслаждается новой ролью и ему плевать на простых жителей страны. Свое мнение британцы высказали под статьей в издании Daily Mail. Ранее стало известно, что американская актриса Джессика Честейн приехала с визитом на Украину, пишет агентство Nation News. В своем telegram-канале глава страны опубликовал фотографии со встречи со знаменитостью, добавляет MK.RU. Это не первый визит американских актеров на Украину. До этого ее посещали Анджелина Джоли и Бен Стиллер. Россия начала специальную операцию на Украине после участившихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Кроме того, Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что в марте ВСУ должны были начать полноценные боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация спасла граждан ДНР и ЛНР.