В центре Екатеринбурга сбили мотоциклиста. Фото

08 августа 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Из-за аварии возникли проблемы с движением трамваев в центре Фото предоставлено пресс-группой ОГИБДД по Екатеринбургу В центре Екатеринбурга, на улице 8 Марта, сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД. «У мотоцикла отлетело колесо», — передает со ссылкой на очевидцев «Четвертый канал». В полиции URA.RU рассказали: «Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу». Сообщается также, что из-за ДТП затруднено трамвайное движение. «На месте делают замеры», — уточнили корреспонденту в ОГИБДД. Фото предоставлено пресс-группой ОГИБДД по Екатеринбургу

В центре Екатеринбурга, на улице 8 Марта, сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД. «У мотоцикла отлетело колесо», — передает со ссылкой на очевидцев «Четвертый канал». В полиции URA.RU рассказали: «Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу». Сообщается также, что из-за ДТП затруднено трамвайное движение. «На месте делают замеры», — уточнили корреспонденту в ОГИБДД.