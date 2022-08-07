Из-за аварии возникли проблемы с движением трамваев в центре
В центре Екатеринбурга, на улице 8 Марта, сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД.
«У мотоцикла отлетело колесо», — передает со ссылкой на очевидцев «Четвертый канал». В полиции URA.RU рассказали: «Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу».
Сообщается также, что из-за ДТП затруднено трамвайное движение. «На месте делают замеры», — уточнили корреспонденту в ОГИБДД.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»