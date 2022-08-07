07 августа 2022

В центре Екатеринбурга сбили мотоциклиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за аварии возникли проблемы с движением трамваев в центре

В центре Екатеринбурга, на улице 8 Марта, сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД.

«У мотоцикла отлетело колесо», — передает со ссылкой на очевидцев «Четвертый канал». В полиции URA.RU рассказали: «Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу».

Сообщается также, что из-за ДТП затруднено трамвайное движение. «На месте делают замеры», — уточнили корреспонденту в ОГИБДД.

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В центре Екатеринбурга, на улице 8 Марта, сбили мотоциклиста. На место тут же выехали скорая и сотрудники ГИБДД. «У мотоцикла отлетело колесо», — передает со ссылкой на очевидцев «Четвертый канал». В полиции URA.RU рассказали: «Водитель Mazda при выезде со двора не увидел мотоцикл, который двигался со стороны Ботаники в сторону автовокзала в левой полосе. Водитель мотоцикла доставлен в больницу». Сообщается также, что из-за ДТП затруднено трамвайное движение. «На месте делают замеры», — уточнили корреспонденту в ОГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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