В ЯНАО начали производить нетрадиционные сосиски

Сосиски из оленины поступят в продажу в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совхоз «Байдарацкий» в Приуральском районе ЯНАО начал производить сосиски из оленины. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Акционерное общество «Совхоз «Байдарацкий» приступило к производству сосисок из мяса оленя. Расширить ассортимент выпускаемой продукции стало возможным благодаря приобретению отечественного вакуумного наполнителя для колбасных изделий», — говорится в сообщении. Колбасные изделия из оленины будут выпускаться под названием «Желанные».

«Вся колбасная продукция производится из мяса оленя высшей или первой категории с добавлением только натуральных ингредиентов: соль, специи», — отметил гендиректор предприятия Владимир Арцыбашев. Он также добавил, что среди населения Приуральского района продукция совхоза пользуется повышенным спросом.

Традиционно сосиски изготавливают из говядины или свинины. Также на прилавках ямальских магазинов можно встретить колбасные изделия из мяса курицы или рыбы.

Ранее URA.RU сообщало, что из оленины в ЯНАО начали производить пельмени. Салехардский предприниматель Михаил Поддубный дополнил ассортимент кафе данной продукцией.