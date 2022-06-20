Предприниматель из ЯНАО будет торговать пельменями из оленя

Предприниматель планирует дополнить ассортимент пельменной продукцией из оленины Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматель из Салехарда (ЯНАО) Михаил Поддубный планирует продавать пельмени с начинкой из оленины. Как сообщает пресс-служба администрации Салехарда, бизнесмен собирается открыть кафе с сэндвичами, где посетители смогут самостоятельно собрать начинку.

«Хотим дополнить ассортимент пельменей с начинкой из оленины. Вообще многие посетители открывают дверь и надеются, что у нас только с олениной продукция. Думаю, что не последнюю роль здесь играет и наше месторасположение», — приводит слова предпринимателя пресс-служба.

Помимо этого заведение «Полныйфарш» посетил мэр Салехарда Алексей Титовский, который поддержал стремление предпринимателя открыть новое кафе.

«Инициативные предприниматели не собираются останавливаться на достигнутом — есть желание открыть еще одну точку общепита. Обсудили возможные варианты размещения — в приоритете открыть кафе на площади у „Геолога“ или на набережной озера Лебяжье. Поручил коллегам проработать этот вопрос», — приводит слова мэра пресс-служба. По поручению Алексея Титовского для предпринимателей была снижена арендная плата до конца лета на 50%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завершается кампания по получению грантов от муниципалитетов для начинающих бизнесменов. Начинающие предприниматели могут получить 500 тыс. рублей, а самозанятые — 100 тыс. рублей.