07 августа 2022
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Тысячи жителей регионов России покупают курганские квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост, жилье, многоквартирный дом, квартиры, пешеходный светофор
Жители России оформляют недвижимость в Курганской области в удаленном формате Фото:

В Курганской области в 2022 году более 2300 жителей других регионов страны захотели дистанционно купить недвижимость. Данная информация размещена на сайте областного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

«По информации управления Росреестра по Курганской области, россияне из других регионов также активно занимались оформлением прав в Курганской области, не приезжая в Зауралье. Так, за семь месяцев текущего года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории нашей области поступило 2368 обращений», — указано в сообщении.

За тот же период 1013 жителей Курганской области подали обращение на дистанционное оформление недвижимости в других регионах. Для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу жители России обращаются в офисы Кадастровой палаты или в МФЦ.

Ранее жители Чукотки купили дом в Курганской области. Помимо них, недавно в регионе приобрели дом жители Иркутской области.

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В Курганской области в 2022 году более 2300 жителей других регионов страны захотели дистанционно купить недвижимость. Данная информация размещена на сайте областного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг. «По информации управления Росреестра по Курганской области, россияне из других регионов также активно занимались оформлением прав в Курганской области, не приезжая в Зауралье. Так, за семь месяцев текущего года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории нашей области поступило 2368 обращений», — указано в сообщении. За тот же период 1013 жителей Курганской области подали обращение на дистанционное оформление недвижимости в других регионах. Для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу жители России обращаются в офисы Кадастровой палаты или в МФЦ. Ранее жители Чукотки купили дом в Курганской области. Помимо них, недавно в регионе приобрели дом жители Иркутской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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