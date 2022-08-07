Тысячи жителей регионов России покупают курганские квартиры

Жители России оформляют недвижимость в Курганской области в удаленном формате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2022 году более 2300 жителей других регионов страны захотели дистанционно купить недвижимость. Данная информация размещена на сайте областного Многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

«По информации управления Росреестра по Курганской области, россияне из других регионов также активно занимались оформлением прав в Курганской области, не приезжая в Зауралье. Так, за семь месяцев текущего года в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории нашей области поступило 2368 обращений», — указано в сообщении.

За тот же период 1013 жителей Курганской области подали обращение на дистанционное оформление недвижимости в других регионах. Для оформления недвижимости по экстерриториальному принципу жители России обращаются в офисы Кадастровой палаты или в МФЦ.

Ранее жители Чукотки купили дом в Курганской области. Помимо них, недавно в регионе приобрели дом жители Иркутской области.