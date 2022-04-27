Жители Чукотки хотят переехать в Курганскую область

Также в регион захотели переехать жители Иркутской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Чукотки захотели переехать в Курганскую область и купили в регионе дом. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Очень вырос процент межрегиональных сделок. Недавно, например, дом в Курганской области купили жители Чукотки», — рассказала Медведева.

Она добавила, что недавно в регионе дом приобрели жители Иркутской области. Но есть и те, кто продает жилье в Курганской области, находясь в других регионах. По ее словам, продавцов, уезжающих из Курганской области, и покупателей, которые хотят жить в регионе, примерно одинаковое количество.

Ранее участники местного рынка недвижимости сообщали, что в Кургане за два года на 30% вырос спрос на загородные дома. В апреле в городе заморозились цены на вторичном рынке жилья. В начале года, по данным компании «БК Недвижимость», на рынке жилья снизилась покупательская активность.