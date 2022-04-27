Жители Чукотки хотят переехать в Курганскую область

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Палаточный госпиталь на железнодорожном вокзале. Курган, чемоданы, багаж, жд вокзал
Также в регион захотели переехать жители Иркутской области Фото:

Жители Чукотки захотели переехать в Курганскую область и купили в регионе дом. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева.

«Очень вырос процент межрегиональных сделок. Недавно, например, дом в Курганской области купили жители Чукотки», — рассказала Медведева.

Она добавила, что недавно в регионе дом приобрели жители Иркутской области. Но есть и те, кто продает жилье в Курганской области, находясь в других регионах. По ее словам, продавцов, уезжающих из Курганской области, и покупателей, которые хотят жить в регионе, примерно одинаковое количество.

Ранее участники местного рынка недвижимости сообщали, что в Кургане за два года на 30% вырос спрос на загородные дома. В апреле в городе заморозились цены на вторичном рынке жилья. В начале года, по данным компании «БК Недвижимость», на рынке жилья снизилась покупательская активность.

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Жители Чукотки захотели переехать в Курганскую область и купили в регионе дом. Об этом URA.RU сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Интегра Риэлт» Алла Медведева. «Очень вырос процент межрегиональных сделок. Недавно, например, дом в Курганской области купили жители Чукотки», — рассказала Медведева. Она добавила, что недавно в регионе дом приобрели жители Иркутской области. Но есть и те, кто продает жилье в Курганской области, находясь в других регионах. По ее словам, продавцов, уезжающих из Курганской области, и покупателей, которые хотят жить в регионе, примерно одинаковое количество. Ранее участники местного рынка недвижимости сообщали, что в Кургане за два года на 30% вырос спрос на загородные дома. В апреле в городе заморозились цены на вторичном рынке жилья. В начале года, по данным компании «БК Недвижимость», на рынке жилья снизилась покупательская активность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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