07 августа 2022
06 августа 2022

В Тюменской области 10 дней не могут найти человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, деревня, теплица, село, частный сектор, вороновка
Мужчина пропал в поселке Богандинском (архивное фото) Фото:

В Тюменской области с 29 июля не могут найти 53-летнего Юрия Рутца. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас». Мужчина пропал в поселке Богандинском (Тюменский район).

«Рутц Юрий Анатольевич, 1968 г. р. (53 года). Пос. Богандинский, Тюменский р-н, Тюменская обл. 29 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся» — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Юрия Анатольевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.

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В Тюменской области с 29 июля не могут найти 53-летнего Юрия Рутца. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас». Мужчина пропал в поселке Богандинском (Тюменский район). «Рутц Юрий Анатольевич, 1968 г. р. (53 года). Пос. Богандинский, Тюменский р-н, Тюменская обл. 29 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся» — говорится в ориентировке. Всех, кому что-либо известно о нахождении Юрия Анатольевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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