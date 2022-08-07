Мужчина пропал в поселке Богандинском (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области с 29 июля не могут найти 53-летнего Юрия Рутца. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «РегионСпас». Мужчина пропал в поселке Богандинском (Тюменский район).

«Рутц Юрий Анатольевич, 1968 г. р. (53 года). Пос. Богандинский, Тюменский р-н, Тюменская обл. 29 июля 2022 года вышел из дома и не вернулся» — говорится в ориентировке.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Юрия Анатольевича, просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84. Либо по номеру горячей линии (звонок бесплатный) 8-800-600-59-52.