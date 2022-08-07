Самойлов назвал новый ориентир для молодежи. Видео

08 августа 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

По словам Вадима Самойлова, Shaman может стать примером для молодежи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире «УралLIVE» (входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева) похвалил автора песни «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). По словам артиста, композиция оказывает позитивное влияние на молодых людей. «Он [Дронов] может быть примером поведенческим и архетипичным для молодежи. Если такой человек говорит и поет патриотическую песню — и слава Богу! <…> Вот такие артисты, которые появляются, потихонечку-потихонечку поворачивают массовое наше сознание, особенно у молодежи, все-таки в какой-то правильный вектор», — сказал Самойлов. Трек «Я русский» с конца июля держится на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 8,2 миллиона просмотров.

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире «УралLIVE» (входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева) похвалил автора песни «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). По словам артиста, композиция оказывает позитивное влияние на молодых людей. «Он [Дронов] может быть примером поведенческим и архетипичным для молодежи. Если такой человек говорит и поет патриотическую песню — и слава Богу! <…> Вот такие артисты, которые появляются, потихонечку-потихонечку поворачивают массовое наше сознание, особенно у молодежи, все-таки в какой-то правильный вектор», — сказал Самойлов. Трек «Я русский» с конца июля держится на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 8,2 миллиона просмотров.