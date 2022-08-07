07 августа 2022

Самойлов назвал новый ориентир для молодежи. Видео

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Вадим Самойлов в Асбесте. Свердловская область, рок-музыкант, рок, самойлов вадим, рок-музыка
По словам Вадима Самойлова, Shaman может стать примером для молодежи Фото:

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире «УралLIVE» (входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева) похвалил автора песни «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). По словам артиста, композиция оказывает позитивное влияние на молодых людей.

«Он [Дронов] может быть примером поведенческим и архетипичным для молодежи. Если такой человек говорит и поет патриотическую песню — и слава Богу! <…> Вот такие артисты, которые появляются, потихонечку-потихонечку поворачивают массовое наше сознание, особенно у молодежи, все-таки в какой-то правильный вектор», — сказал Самойлов.

Трек «Я русский» с конца июля держится на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 8,2 миллиона просмотров.

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Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире «УралLIVE» (входит в медиасетку телеведущего Владимира Соловьева) похвалил автора песни «Я русский» Ярослава Дронова (Shaman). По словам артиста, композиция оказывает позитивное влияние на молодых людей. «Он [Дронов] может быть примером поведенческим и архетипичным для молодежи. Если такой человек говорит и поет патриотическую песню — и слава Богу! <…> Вот такие артисты, которые появляются, потихонечку-потихонечку поворачивают массовое наше сознание, особенно у молодежи, все-таки в какой-то правильный вектор», — сказал Самойлов. Трек «Я русский» с конца июля держится на первых строчках музыкальных трендов YouTube. На момент публикации клип Дронова набрал 8,2 миллиона просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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