Инцидент произошел из-за конфликта на дороге Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На помощника депутата Госдумы Евгения Маркова Константина Бормотова в ходе рабочей поездки в Ханты-Мансийск напал сотрудник из департамента природных ресурсов ХМАО Дмитрий Теплоухов. Об этом URA.RU рассказал сам Бормотов.

«Он [Теплоухов] грубо нарушил Правила дорожного движения, а затем начал требовать уступить ему дорогу, оскорбив меня нецензурными словами. После этого он залез ко мне в машину по пояс, размахивал ножом и угрожал выколоть мне глаз и выпустить кровь», — рассказал Бормотов.

В полиции журналисту URA.RU подтвердили слова помощника депутата Госдумы. После конфликта Бормотов написал заявление на Теплоухова. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угроза убийством».

«Там все доказательства налицо, поэтому расследование уголовного длилось всего неделю. Сейчас все материалы переданы в суд для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подтвердил факт конфликта и сам Теплоухов. Он добавил, что не допустит уголовного разбирательства по данному инциденту. «Считаю, что с помощником депутата мы уладим все, не прибегая к судебному разбирательству. Я уже с ним связался, и мы все обсудили. О деталях конфликта я говорить не хочу», — рассказал Теплоухов.

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