В ХМАО директора парка культуры избил начальник

В Урае заместитель генерального директора муниципального учреждения «Культура» Дмитрий Зайцев избил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.
«Зайцев вызвал к себе Уманца на разговор, между ними завязался спор, который перешел в рукоприкладство. Уманцу было нанесено порядка шести ударов. После чего, драку удалось остановить. На следующий день на Зайцева было написано заявление в полицию. Его уже привлекли к ответственности на работе, лишили квартальной премии, но разбирательства продолжаются», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе мэрии Урая подтвердили информацию о произошедшем инциденте. «Ситуация произошла по причине полного отсутствия контроля за дисциплиной своих руководящих сотрудников со стороны генерального директора МАУ „Культура“ Сергея Выродова. По данному факту службой обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции администрации города Урай проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Мегиона Лечи Арслаев обвиняли в том, что он устроил драку в кабинете главы города. Это произошло на фоне бизнес-конфликта с предпринимательницей Анаит Анисян.
В Урае заместитель генерального директора муниципального учреждения «Культура» Дмитрий Зайцев избил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации. «Зайцев вызвал к себе Уманца на разговор, между ними завязался спор, который перешел в рукоприкладство. Уманцу было нанесено порядка шести ударов. После чего, драку удалось остановить. На следующий день на Зайцева было написано заявление в полицию. Его уже привлекли к ответственности на работе, лишили квартальной премии, но разбирательства продолжаются», — сообщил инсайдер. В пресс-службе мэрии Урая подтвердили информацию о произошедшем инциденте. «Ситуация произошла по причине полного отсутствия контроля за дисциплиной своих руководящих сотрудников со стороны генерального директора МАУ „Культура“ Сергея Выродова. По данному факту службой обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции администрации города Урай проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Мегиона Лечи Арслаев обвиняли в том, что он устроил драку в кабинете главы города. Это произошло на фоне бизнес-конфликта с предпринимательницей Анаит Анисян.