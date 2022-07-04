В ХМАО директора парка культуры избил начальник

В обстоятельствах конфликта сейчас разбирается администрация Урая Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Урае заместитель генерального директора муниципального учреждения «Культура» Дмитрий Зайцев избил руководителя парка культуры и отдыха Руслана Уманца в своем рабочем кабинете. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городской администрации.

«Зайцев вызвал к себе Уманца на разговор, между ними завязался спор, который перешел в рукоприкладство. Уманцу было нанесено порядка шести ударов. После чего, драку удалось остановить. На следующий день на Зайцева было написано заявление в полицию. Его уже привлекли к ответственности на работе, лишили квартальной премии, но разбирательства продолжаются», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе мэрии Урая подтвердили информацию о произошедшем инциденте. «Ситуация произошла по причине полного отсутствия контроля за дисциплиной своих руководящих сотрудников со стороны генерального директора МАУ „Культура“ Сергея Выродова. По данному факту службой обеспечения кадровой работы и противодействия коррупции администрации города Урай проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности и понесут наказание», — прокомментировали в городской администрации. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что депутата думы Мегиона Лечи Арслаев обвиняли в том, что он устроил драку в кабинете главы города. Это произошло на фоне бизнес-конфликта с предпринимательницей Анаит Анисян.

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