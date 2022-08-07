Размер десерта составит не менее двух метров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителей Салехарда (ЯНАО) на День города бесплатно угостят ямальским десертом. Как сообщает глава города Алексей Титовский, местный кондитер приготовит десерт, размер которого составит не менее двух метров.

«Друзья, вновь нужна ваша помощь! Кондитер из Салехарда Татьяна Протасова обратилась ко мне с интересной идеей: в День города приготовить огромный десерт (обещает не менее 2 метров!) и угостить всех гостей праздника! Что, на ваш взгляд, характеризует наш город на Полярном круге и точно придется по вкусу? Голосуем!» — написал глава.

Жителям Салехарда предстоит выбрать, какой десерт станет фирменным салехардским: «ЧУМик» — ванильный бисквит, брусника и кедровый орех, «Полярный круг» — вкус карамели и голубики с кедровым орехом или «Рай-Из» — шоколадный бисквит и клюква. На данный момент лидирует «Полярный круг», который выбрали 46% проголосовавших подписчиков главы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде пенсионерам бесплатно раздали пасхальные куличи. Благотворительную акцию устроила кондитер Анастасия Голубцова.