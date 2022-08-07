Курганские чиновники во главе с губернатором региона Вадимом Шумковым посетили пляж на Голубых озерах. Они проверили, как идет создание новой зоны отдыха. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.
«На Голубых озерах создается классный комплекс для рекреации. Пока все в развитии: выставляются экодомики, завозится баня, планируются экоферма и палаточный городок. Ребята получили грант на развитие туризма», — написал Шумков. На опубликованных снимках видно, что вместе с губернатором на пляж выехали мэр Кургана Елена Ситникова, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель департамента гражданской защиты Станислав Носков и начальник спортуправления Сергей Моторин.
Шумков также поручил городским властям продолжить благоустройство зоны отдыха. В следующем году здесь планируют сделать парковки, убрать территорию и окультурить пляж.
Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами посетил новую зону отдыха в Кургане
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
Обсудили дальнейшее развитие территории
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
На Голубых озерах устанавливают новые домики и благоустраивают палаточный городок
Фото: t.me/silavpravdevshumkov
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Курганские чиновники во главе с губернатором региона Вадимом Шумковым посетили пляж на Голубых озерах. Они проверили, как идет создание новой зоны отдыха. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале. «На Голубых озерах создается классный комплекс для рекреации. Пока все в развитии: выставляются экодомики, завозится баня, планируются экоферма и палаточный городок. Ребята получили грант на развитие туризма», — написал Шумков. На опубликованных снимках видно, что вместе с губернатором на пляж выехали мэр Кургана Елена Ситникова, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель департамента гражданской защиты Станислав Носков и начальник спортуправления Сергей Моторин. Шумков также поручил городским властям продолжить благоустройство зоны отдыха. В следующем году здесь планируют сделать парковки, убрать территорию и окультурить пляж. Ранее URA.RU писало, в Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые, туалеты и мангальные зоны. По плану, она будет работать круглый год.