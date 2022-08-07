Курганские чиновники во главе с губернатором осмотрели новые домики на городской зоне отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники во главе с губернатором региона Вадимом Шумковым посетили пляж на Голубых озерах. Они проверили, как идет создание новой зоны отдыха. Об этом Шумков написал в своем telegram-канале.

«На Голубых озерах создается классный комплекс для рекреации. Пока все в развитии: выставляются экодомики, завозится баня, планируются экоферма и палаточный городок. Ребята получили грант на развитие туризма», — написал Шумков. На опубликованных снимках видно, что вместе с губернатором на пляж выехали мэр Кургана Елена Ситникова, директор департамента экономразвития Владимир Ковалев, руководитель департамента гражданской защиты Станислав Носков и начальник спортуправления Сергей Моторин.

Шумков также поручил городским властям продолжить благоустройство зоны отдыха. В следующем году здесь планируют сделать парковки, убрать территорию и окультурить пляж.

Ранее URA.RU писало, в Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые, туалеты и мангальные зоны. По плану, она будет работать круглый год.

Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами посетил новую зону отдыха в Кургане Фото: t.me/silavpravdevshumkov

Обсудили дальнейшее развитие территории Фото: t.me/silavpravdevshumkov