На территории устанавливают домики уровней VIP и «комфорт» (на фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на платной территории зоны отдыха «Голубые озера» устанавливают VIP-домики, душевые, туалеты и мангальные зоны. Об этом URA.RU сообщил представитель арендатора территории, пожелавший остаться анонимным. При этом пока до зоны отдыха можно доехать только на машине.

«VIP-домик будет отличаться тем, что в нем будет присутствовать современная сантехника. Он будет квадратный, у него будут панорамные окна. Когда получим разрешение под септик, начнем устанавливать», — рассказал представитель арендатора.

Также на территории устанавливают домики уровня «комфорт». Отдыхающие в них смогут воспользоваться душевыми и биотуалетами, которые будут на улице. Арендатор планируют установить по четыре домика каждого уровня. К зданиям будут вести деревянные настилы. Возле домиков будут установлены кухни, мангальные зоны и террасы. Пока на территории можно отдыхать в палатках. Эта зона отдыха, по плану, будет работать круглый год.

Ранее стала известна стоимость услуг на платное зоне «Голубых озер». Проезд для группы до пяти человек стоит 400 рублей, установка палатки — 500 рублей. Аренда обычного домика обойдется 3000 рублей в сутки, а VIP-домика — 4500 рублей. Ранее на «Голубых озерах» уже была платная зона. Бывших арендаторов обвинили в незаконной добыче песка и установке ограждений.

Вход на территорию уже огорожен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Домик уровня «комфорт» будет стоить 3000 рублей в сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU