В ЯНАО на передержке гибнут животные

Хозяйка приюта по передержке животных не согласна с обвинениями в ее сторону Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Нового Уренгоя обвинили хозяев пункта передержки домашних животных в опасном для питомцев содержании. Данной информацией Ксения Сусенкова поделилась в местной группе «ВКонтакте», призвав забирать животных.

«Собаки живут в полной антисанитарии, многие хромают, скорее всего их бьют. Если ваша собака в этой передержке, то срочно ее забирайте. При нас пнули Добермана, Спаниеля, Джек-Рассела! Отдельно в загоне крупные собаки, которые сидят в темноте, холоде и грязи! Собаки запуганные, голодные», — написала Сусенкова в группе «Гороро».

Также она добавила, что хозяйку попросили забрать умирающее животное, но так как ее не было в городе, поехала она [Ксения]. Когда девушка приехала в передержку, собака была уже мертва. «Собака сегодня была на вскрытии. Причина смерти — отравление. Смерть была насильственная. Заключение подготавливается», — рассказала девушка. К обсуждению присоединились жители, которые утверждают, что от рук собственницы агентства по передержке пострадали и их животные.

Агентство обратилось к хозяйке приюта, для выяснения обстоятельств произошедшего. «Собака не может быть отравлена моими продуктами, так как кормили ее только тем, что давала хозяйка. Когда приехали за погибшей собакой, муж испугался большого наплыва людей, их было человек 15, поэтому и не отдал сразу. В ОМВД мы были, все показания дали», — рассказала хозяйка передержки.

Редакция также обратилась в ОМВД России по ЯНАО, там рассказали, что обращение по данному факту зарегистрировано. «Данную информацию зарегистрировали. ОМВД России по г. Новый Уренгой назначено проведение проверки с целью установления обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — сказали в пресс-службе.