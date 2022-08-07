Власти сжалились над тюменцами, которым мешает жить светофор

По мнению тюменцев светофор работает с нарушением ночного режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители тюменской многоэтажки не могут спать по ночам из-за слишком громкого, по их мнению, сигнала светофора. Пост был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Власти региона уже пообещали отрегулировать громкость.

«Мои окна выходят на перекресток улиц Широтная — Монтажников. Невозможно открыть окна по ночам, звуковой сигнал светофора работает круглосуточно на полную громкость! Мы целыми сутками: и утром, и днем, и вечером, и ночью — слушаем это пи, пи, пи и дальше с ускорением. Светофор работает очень громко с нарушением режима ночного времени. Раньше было не так громко, этим летом звук сводит с ума. Нам приходиться жить с закрытыми окнами», — написал анонимный автор поста.

Тюменцы в комментариях предложили автору, как можно решить сложившуюся ситуацию. «Вышел ночью, взял кирпич, и все проблемы решены», — написал Костя Павловский. «Продай квартиру подешевле и купи там, где нет светофора. Логично и просто», — предложил Егор Варшавин.

Главное управление строительства Тюменской области также прокомментировало опубликованный пост. «В срок до 10 августа 2022 года будут выполнены работы по уменьшению громкости звукового сигнала в ночное время на указанном вами светофорном объекте», — сообщили в управлении.