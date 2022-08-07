07 августа 2022
06 августа 2022

Жительница Салехарда толкнула девочку-инвалида под автобус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Железногорска, Красноярский край, инвалид, ребенок, коляска
Женщина не разрешала очевидцам помочь ребенку Фото:

В Салехарде женщина толкнула коляску с девочкой-инвалидом под припаркованный автобус. Очевидцы пытались помочь ребенку, но скандалистка кидалась на них.

«Женщина с ребенком бросала коляску подо все машины. И так получилось, что бросила под мой автобус. Куча очевидцев начали помогать ребенку, но она не давала к нему подходить», — сообщил «Ямал.Медиа» водитель автобуса. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция.

В департамент здравоохранения и УМВД ЯНАО агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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В Салехарде женщина толкнула коляску с девочкой-инвалидом под припаркованный автобус. Очевидцы пытались помочь ребенку, но скандалистка кидалась на них. «Женщина с ребенком бросала коляску подо все машины. И так получилось, что бросила под мой автобус. Куча очевидцев начали помогать ребенку, но она не давала к нему подходить», — сообщил «Ямал.Медиа» водитель автобуса. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция. В департамент здравоохранения и УМВД ЯНАО агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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