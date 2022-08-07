Женщина не разрешала очевидцам помочь ребенку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде женщина толкнула коляску с девочкой-инвалидом под припаркованный автобус. Очевидцы пытались помочь ребенку, но скандалистка кидалась на них.

«Женщина с ребенком бросала коляску подо все машины. И так получилось, что бросила под мой автобус. Куча очевидцев начали помогать ребенку, но она не давала к нему подходить», — сообщил «Ямал.Медиа» водитель автобуса. На место происшествия приехали скорая помощь и полиция.

В департамент здравоохранения и УМВД ЯНАО агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.