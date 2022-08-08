Путешественник Конюхов экстренно приземлился в Арктике

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Открытие выставки художника и путешественника Федора Конюхова в музее ИЗО. Екатеринбург, конюхов федор
Федор Конюхов не смог закончить свою экспедицию Фото:

Российский путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин экстренно приземлились в Арктике. Об этом сообщается в официальной группе Конюхова «ВКонтакте».

«Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин, пролетев 169 км совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Около 2 часов ночи ледокол дошел до ребят и поднял экипаж на борт, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск», — сообщается в группе.

Ранее Конюхов начал рекордный перелет на мотопараплане из Архангельска. Он планировал за две с половиной недели преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря в поддержку проекта «Чистая Арктика».

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Российский путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин экстренно приземлились в Арктике. Об этом сообщается в официальной группе Конюхова «ВКонтакте». «Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин, пролетев 169 км совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Около 2 часов ночи ледокол дошел до ребят и поднял экипаж на борт, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск», — сообщается в группе. Ранее Конюхов начал рекордный перелет на мотопараплане из Архангельска. Он планировал за две с половиной недели преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря в поддержку проекта «Чистая Арктика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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