Путешественник Конюхов экстренно приземлился в Арктике

08 августа 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Федор Конюхов не смог закончить свою экспедицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин экстренно приземлились в Арктике. Об этом сообщается в официальной группе Конюхова «ВКонтакте». «Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин, пролетев 169 км совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Около 2 часов ночи ледокол дошел до ребят и поднял экипаж на борт, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск», — сообщается в группе. Ранее Конюхов начал рекордный перелет на мотопараплане из Архангельска. Он планировал за две с половиной недели преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря в поддержку проекта «Чистая Арктика».

Российский путешественник Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин экстренно приземлились в Арктике. Об этом сообщается в официальной группе Конюхова «ВКонтакте». «Пилоты Федор Конюхов и Игорь Потапкин, пролетев 169 км совершили вынужденную посадку по погодным условиям. Пилоты живы и здоровы. Около 2 часов ночи ледокол дошел до ребят и поднял экипаж на борт, но продолжить перелет невозможно по техническим причинам. Команда перелета на связь не выходит. Судя по данным системы слежения, ледокол вчера достиг Северного Полюса и взял обратный курс на Мурманск», — сообщается в группе. Ранее Конюхов начал рекордный перелет на мотопараплане из Архангельска. Он планировал за две с половиной недели преодолеть 3 тысячи километров от Белого до Черного моря в поддержку проекта «Чистая Арктика».