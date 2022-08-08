Путин наградил балетмейстера и химика из Пермского края

08 августа 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Пермяки удостоились награды главы государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Пермского края в различных областях. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, работник ДК имени Солдатова города Перми Светлана Чиркова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Российской федерации». «За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, присвоить: почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Чирковой Светлане Васильевне, балетмейстеру МАУК „Пермский городской дворец культуры имени Солдатова“», — говорится в указе. Кроме этого, начальник производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрей Семериков удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Пермяк Михаил Чертков награжден медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Пермского края в различных областях. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, работник ДК имени Солдатова города Перми Светлана Чиркова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Российской федерации». «За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, присвоить: почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Чирковой Светлане Васильевне, балетмейстеру МАУК „Пермский городской дворец культуры имени Солдатова“», — говорится в указе. Кроме этого, начальник производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрей Семериков удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Пермяк Михаил Чертков награжден медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.