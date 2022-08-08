Путин наградил балетмейстера и химика из Пермского края

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Пермского края в различных областях. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, работник ДК имени Солдатова города Перми Светлана Чиркова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Российской федерации».
«За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, присвоить: почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Чирковой Светлане Васильевне, балетмейстеру МАУК „Пермский городской дворец культуры имени Солдатова“», — говорится в указе.
Кроме этого, начальник производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрей Семериков удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Пермяк Михаил Чертков награжден медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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