Путин наградил балетмейстера и химика из Пермского края

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Церемония вручения наград от Совета Федерации. Курган, цветы, награждение
Пермяки удостоились награды главы государства Фото:

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Пермского края в различных областях. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, работник ДК имени Солдатова города Перми Светлана Чиркова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Российской федерации».

«За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, присвоить: почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Чирковой Светлане Васильевне, балетмейстеру МАУК „Пермский городской дворец культуры имени Солдатова“», — говорится в указе.

Кроме этого, начальник производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрей Семериков удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Пермяк Михаил Чертков награжден медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

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Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами заслуги жителей Пермского края в различных областях. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, работник ДК имени Солдатова города Перми Светлана Чиркова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Российской федерации». «За большой вклад в развитие отечественного искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность, присвоить: почетное звание „Заслуженный работник культуры РФ“ Чирковой Светлане Васильевне, балетмейстеру МАУК „Пермский городской дворец культуры имени Солдатова“», — говорится в указе. Кроме этого, начальник производственно-технического отдела ПАО «Метафракс Кемикалс» Андрей Семериков удостоен почетного звания «Заслуженный химик РФ». Пермяк Михаил Чертков награжден медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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