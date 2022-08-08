Очевидцы сообщили о похищении девушки в Екатеринбурге

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По словам очевидцев, девушку могли увезти насильно Фото:

Жители Екатеринбурга заметили под окнами девушку, которую насильно посадили в черный автомобиль и увезли. Ее знакомые отправились в погоню за предполагаемыми похитителями, сообщили жители одного из домов на улице Колмогорова.

«Какую-то девушку (или девушек) увезли на машине насильно. Подруга пыталась их остановить, но безуспешно. Криков было много… Я в наушниках сидел на балконе. И то услышал», — сообщил очевидец в чате жилого комплекса «Ольховский парк».

Другие участники чата подтвердили, что видели на улице потасовку, но не могут сказать, кто именно садился в машину и делали ли они это по собственной воле. По словам очевидцев, за машиной, в которой уехала девушка, отправились в погоню ее знакомые на белой Toyota Camry. «Темный седан умчал и на полном ходу, кто-то сзади открывал двери и пытался выпрыгнуть. Судя по крикам, некая Марина», — рассказал очевидец.

URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

Ранее в похищении обвиняли жителя Ревды (Свердловская область), который, по версии следствия, увез и изнасиловал свою сожительницу. Обнаружить женщину помогла ее дочка, ставшая очевидицей похищения.

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Жители Екатеринбурга заметили под окнами девушку, которую насильно посадили в черный автомобиль и увезли. Ее знакомые отправились в погоню за предполагаемыми похитителями, сообщили жители одного из домов на улице Колмогорова. «Какую-то девушку (или девушек) увезли на машине насильно. Подруга пыталась их остановить, но безуспешно. Криков было много… Я в наушниках сидел на балконе. И то услышал», — сообщил очевидец в чате жилого комплекса «Ольховский парк». Другие участники чата подтвердили, что видели на улице потасовку, но не могут сказать, кто именно садился в машину и делали ли они это по собственной воле. По словам очевидцев, за машиной, в которой уехала девушка, отправились в погоню ее знакомые на белой Toyota Camry. «Темный седан умчал и на полном ходу, кто-то сзади открывал двери и пытался выпрыгнуть. Судя по крикам, некая Марина», — рассказал очевидец. URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось. Ранее в похищении обвиняли жителя Ревды (Свердловская область), который, по версии следствия, увез и изнасиловал свою сожительницу. Обнаружить женщину помогла ее дочка, ставшая очевидицей похищения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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