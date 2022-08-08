Курганцы боятся за детсадовцев из-за буйного ребенка

09 августа 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

В Кургане родители беспокоятся за безопасность детсадовцев из-за агрессивного ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители детей, посещающих один из детсадов Кургана, обеспокоены ситуацией с ребенком, который проявляет беспричинную агрессию к окружающим. Мальчик кусается, бьет детей и воспитателей, при этом врачи отклонений у него не находят, рассказали URA.RU обеспокоенные родители детсадовцев. «Этот ребенок пришел в группу в прошлом году. Он был как Маугли: не мог делать элементарных вещей, не мог себя обслуживать. В отношении детей и взрослых он ведет себя непредсказуемо — может кулаком ударить в лицо, толкнуть, ударить любым предметом, который держит в руках, укусить. Из-за него дети стали отказываться ходить в детсад. Мать на проблему не реагировала, родители обратились к заведующей. Детсад временно приставил к мальчику тьютора (сопровождающего). Недавно его перевели в другую группу, тьютора пока нет. Мы обеспокоены тем, что он может причинить вред детям», — рассказала мама одного из одногруппников проблемного ребенка. Собеседница подчеркнула, что претензий к администрации детсада у родителей нет. «Мы понимаем, что со своей стороны заведующая детсада сделала все, что может. И самого мальчика жалко, хочется ему помочь. Хотелось бы как-то воздействовать на его маму, чтобы подключились специалисты, органы опеки, детский омбудсмен, если она не справляется с проблемами», — сказала она. В пресс-службе администрации Кургана на запрос URA.RU ответили, что в детском саду, о котором идет речь, работает группа компенсирующей направленности (для детей с особенностями физического и психического развития). «Дошкольное учреждение взаимодействует с родителями ребенка и не уклоняется от рекомендаций специалистов. Педагогический коллектив детского сада постоянно контролирует ситуацию с поведением воспитанников и принимает необходимые меры по обеспечению получения дошкольного образования и формированию у воспитанников навыков безопасного общения со сверстниками», — ответили в пресс-службе мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родители детей, посещающих один из детсадов Кургана, обеспокоены ситуацией с ребенком, который проявляет беспричинную агрессию к окружающим. Мальчик кусается, бьет детей и воспитателей, при этом врачи отклонений у него не находят, рассказали URA.RU обеспокоенные родители детсадовцев. «Этот ребенок пришел в группу в прошлом году. Он был как Маугли: не мог делать элементарных вещей, не мог себя обслуживать. В отношении детей и взрослых он ведет себя непредсказуемо — может кулаком ударить в лицо, толкнуть, ударить любым предметом, который держит в руках, укусить. Из-за него дети стали отказываться ходить в детсад. Мать на проблему не реагировала, родители обратились к заведующей. Детсад временно приставил к мальчику тьютора (сопровождающего). Недавно его перевели в другую группу, тьютора пока нет. Мы обеспокоены тем, что он может причинить вред детям», — рассказала мама одного из одногруппников проблемного ребенка. Собеседница подчеркнула, что претензий к администрации детсада у родителей нет. «Мы понимаем, что со своей стороны заведующая детсада сделала все, что может. И самого мальчика жалко, хочется ему помочь. Хотелось бы как-то воздействовать на его маму, чтобы подключились специалисты, органы опеки, детский омбудсмен, если она не справляется с проблемами», — сказала она. В пресс-службе администрации Кургана на запрос URA.RU ответили, что в детском саду, о котором идет речь, работает группа компенсирующей направленности (для детей с особенностями физического и психического развития). «Дошкольное учреждение взаимодействует с родителями ребенка и не уклоняется от рекомендаций специалистов. Педагогический коллектив детского сада постоянно контролирует ситуацию с поведением воспитанников и принимает необходимые меры по обеспечению получения дошкольного образования и формированию у воспитанников навыков безопасного общения со сверстниками», — ответили в пресс-службе мэрии.