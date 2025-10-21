Курганцы обсуждают, почему закрылась крупнейшая сеть вейпшопов в городе

Сеть вейпшопов LC-eLectronic закрылась в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть вейпшопов LC-eLectronic закрылась в Кургане якобы по причинам, связанным с контрабандой. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его данным, причиной закрытия стала возможная причастность компании к контрабандной продукции. В настоящее время магазины этой сети в городе не работают.

«Закрытие магазинов LC-eLectronic связано с контрабандой», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации с нарушением таможенного законодательства.