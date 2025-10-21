Курганцы обсуждают, почему закрылась крупнейшая сеть вейпшопов в городе
Сеть вейпшопов LC-eLectronic закрылась в Кургане
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сеть вейпшопов LC-eLectronic закрылась в Кургане якобы по причинам, связанным с контрабандой. Об этом сообщает источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По его данным, причиной закрытия стала возможная причастность компании к контрабандной продукции. В настоящее время магазины этой сети в городе не работают.
«Закрытие магазинов LC-eLectronic связано с контрабандой», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о реализации товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации с нарушением таможенного законодательства.
В Кургане прекратила деятельность одна из крупнейших сетей по продаже электронных сигарет LC-eLectronic, закрыв все 21 торговую точку в городе и магазин в селе Лесниково Курганской области. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, работа вейпшопов полностью остановлена, включая пригородные магазины. При этом на дверях магазинов отсутствуют объявления о прекращении деятельности, а связаться с сотрудниками по указанным телефонам не удалось — номера либо не отвечают, либо абоненты временно недоступны.
- Фома21 октября 2025 12:34Никто не обсуждает это. Очень надо.. Будто нам обсудить больше нечего... Закрылись и поделом.
- Алексей21 октября 2025 12:20Все правильно.. Нечего отравой торговать. Электронные сигареты это ускоритель раков и др, болезней сильно приближающих человека к преждевременной смерти. Но молодёжь этого не понимает. А потом уже бывает поздно.