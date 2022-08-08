Путин наградил свердловского дизайнера, сшившего ему костюм

Дмитрий Шишкин познакомился с президентом в начале 2020-го Фото: Размик Закарян © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин наградил екатеринбургского дизайнера Дмитрия Шишкина, который среди прочего занимается линейкой одежды Putin Team, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить <…> Шишкина Дмитрия Олеговича — директора ООО „Праведа“, Свердловская область», — сказано в документе.

В июне 2020-го Шишкин рассказал главе государства о своей коллекции и предложил сшить спортивный костюм специально для него. Путину идея понравилась. В апреле 2021-го Шишкин отчитался, что задумка реализована.

Этим же указом — от 8 августа — Путин наградил еще одного уральца, главного научного сотрудника лаборатории стали и ферросплавов Института металлургии Уро РАН. Ему присвоено звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».