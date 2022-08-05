На трассе Сургут — Нижневартовск водитель автомобиля «Лада Приора» сбил велосипедиста. Он госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по ХМАО.
«06.08.2022 г. в 15 часов 50 минут, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительным данным, двигаясь со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, по крайней правой стороне, совершил наезд на велосипедиста 1989 г. р. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что на трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги.
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