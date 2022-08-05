Велосипедист в ХМАО попал в больницу после ДТП. Фото

06 августа 2022 в 18:57 Размер текста - 17 +

Велосипедиста передали медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Сургут — Нижневартовск водитель автомобиля «Лада Приора» сбил велосипедиста. Он госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по ХМАО. «06.08.2022 г. в 15 часов 50 минут, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительным данным, двигаясь со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, по крайней правой стороне, совершил наезд на велосипедиста 1989 г. р. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги. Авария на трассе Сургут-Нижневартовск УГИБДД УМВД России по ХМАО

На трассе Сургут — Нижневартовск водитель автомобиля «Лада Приора» сбил велосипедиста. Он госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД России по ХМАО. «06.08.2022 г. в 15 часов 50 минут, мужчина 1999 г. р., управляя автомобилем „Лада Приора“, по предварительным данным, двигаясь со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, по крайней правой стороне, совершил наезд на велосипедиста 1989 г. р. Он двигался в попутном направлении по краю проезжей части», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на трассе в районе поселка Солнечный (Сургутский район ХМАО) 72-летний пенсионер попал в ДТП. Мужчина заглох на дороге и вышел из машины к багажнику, в этот момент сзади в него въехал другой автомобиль. Из-за удара мужчине оторвало ноги.