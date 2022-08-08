Дым от пожара был виден в соседнем Кизеле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Александровска Пермского края испугались крупного пожара по улице Войкова. Видео пламени очевидцы выложили в паблик «Подслушано Александровск» социальной сети «ВКонтакте», предположив, что горит ангар. В ГУ МЧС по Пермскому краю уточнили, что пожар произошел в заброшенном здании.

«К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 17 человек личного состава и 4 единиц техники. По прибытию первым пожарно-спасательным подразделением Главного управления МЧС России по Пермскому краю установлено, что горела кровля кирпичного неэксплуатируемого здания на площади 99 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

Также уточняется, что погибших и пострадавших нет. Сейчас в региональном ведомстве началась проверка, где установят обстоятельства и причины возникновения пожара. Очевидцы в паблике «Подслушано Александровск» оставили комментарии, что возгорание произошло на территории бывшего кирпичного завода и горело одно из зданий предприятия. Жители соседнего города Кизел поделились в соцсети «ВКонтакте» фото, что дым от пожара видно даже у них.