08 августа 2022
07 августа 2022

В Тюмень придут дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев ожидает дождливая погода в четверг Фото:

По данным синоптиков, в Тюмени с четверга придут дожди с грозами, а жаркая погода начнет спадать — температура воздуха будет отпускаться ниже +18 градусов. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.

«Четверг, 11 августа, температура воздуха составит +28 градусов днем, +18 вечером. Пасмурно, дождь. Пятница, 12 августа, температура воздуха +19 градусов днем, +13 вечером. Малооблачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

Дождливая погода, по данным синоптиков, сохранится до воскресенья. При этом следующая неделя обещает быть без осадков.

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По данным синоптиков, в Тюмени с четверга придут дожди с грозами, а жаркая погода начнет спадать — температура воздуха будет отпускаться ниже +18 градусов. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo. «Четверг, 11 августа, температура воздуха составит +28 градусов днем, +18 вечером. Пасмурно, дождь. Пятница, 12 августа, температура воздуха +19 градусов днем, +13 вечером. Малооблачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды. Дождливая погода, по данным синоптиков, сохранится до воскресенья. При этом следующая неделя обещает быть без осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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