В Тюмень придут дожди с грозами

Тюменцев ожидает дождливая погода в четверг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По данным синоптиков, в Тюмени с четверга придут дожди с грозами, а жаркая погода начнет спадать — температура воздуха будет отпускаться ниже +18 градусов. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.

«Четверг, 11 августа, температура воздуха составит +28 градусов днем, +18 вечером. Пасмурно, дождь. Пятница, 12 августа, температура воздуха +19 градусов днем, +13 вечером. Малооблачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.

Дождливая погода, по данным синоптиков, сохранится до воскресенья. При этом следующая неделя обещает быть без осадков.