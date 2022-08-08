В Тюмень придут дожди с грозами

Тюменцев ожидает дождливая погода в четверг
По данным синоптиков, в Тюмени с четверга придут дожди с грозами, а жаркая погода начнет спадать — температура воздуха будет отпускаться ниже +18 градусов. Об этом сообщает сервис погоды Gismeteo.
«Четверг, 11 августа, температура воздуха составит +28 градусов днем, +18 вечером. Пасмурно, дождь. Пятница, 12 августа, температура воздуха +19 градусов днем, +13 вечером. Малооблачно, дождь, гроза», — указано в прогнозе погоды.
Дождливая погода, по данным синоптиков, сохранится до воскресенья. При этом следующая неделя обещает быть без осадков.
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