В Челябинске нашли подрядчиков на капремонт трамвайных путей

09 августа 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Ремонт стартует уже в августе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти определились с подрядчиками для капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске в 2022 году. Работы начнутся уже в августе. «В августе—октябре будет произведена замена рельсошпальной решетки, балласта и других элементов пути на улице Новороссийской, улице Дзержинского на участке от Гагарина до Многостаночников, улице Рождественского на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Дополнительно запланированы капитальные ремонты переездов на пересечениях проспекта Победы и улицы Косарева, Копейского шоссе и улицы Гагарина», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». В работы включена алиминотермитная сварка рельсов, а шпалы будут использоваться железобетонные. Это поможет продлить срок службы новых вагонов и повысит комфортность поездок для пассажиров. Об ограничениях движения городского транспорта будет сообщено дополнительно.

Власти определились с подрядчиками для капитального ремонта трамвайных путей в Челябинске в 2022 году. Работы начнутся уже в августе. «В августе—октябре будет произведена замена рельсошпальной решетки, балласта и других элементов пути на улице Новороссийской, улице Дзержинского на участке от Гагарина до Многостаночников, улице Рождественского на участке от автодороги Меридиан до Копейского шоссе. Дополнительно запланированы капитальные ремонты переездов на пересечениях проспекта Победы и улицы Косарева, Копейского шоссе и улицы Гагарина», — сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». В работы включена алиминотермитная сварка рельсов, а шпалы будут использоваться железобетонные. Это поможет продлить срок службы новых вагонов и повысит комфортность поездок для пассажиров. Об ограничениях движения городского транспорта будет сообщено дополнительно.