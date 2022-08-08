08 августа 2022

Курганцев до конца рабочей недели ждет 30-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, лето, жара, фонтан
С 9 по 12 августа курганцев ждет жаркая почти безветренная погода Фото:

В Курганской области до 12 августа установится 30-градусная жара с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днем прогреется до +33 градусов. Днем и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — указано в прогнозе. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 градусов. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый.

Согласно данным Гидрометцентра России, 12 августа температура воздуха опустится до +25 градусов, в выходные температура не поднимается выше +26. В том числе до 12 августа включительно в северо-западных районах и на востоке региона сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса.

До этого URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Курганцам запрещено заезжать н автомобилях в леса и находиться в них в период с 5 по 15 августа.

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В Курганской области до 12 августа установится 30-градусная жара с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днем прогреется до +33 градусов. Днем и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — указано в прогнозе. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 градусов. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый. Согласно данным Гидрометцентра России, 12 августа температура воздуха опустится до +25 градусов, в выходные температура не поднимается выше +26. В том числе до 12 августа включительно в северо-западных районах и на востоке региона сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Курганцам запрещено заезжать н автомобилях в леса и находиться в них в период с 5 по 15 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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