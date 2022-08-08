Курганцев до конца рабочей недели ждет 30-градусная жара

09 августа 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

С 9 по 12 августа курганцев ждет жаркая почти безветренная погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области до 12 августа установится 30-градусная жара с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днем прогреется до +33 градусов. Днем и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — указано в прогнозе. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 градусов. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый. Согласно данным Гидрометцентра России, 12 августа температура воздуха опустится до +25 градусов, в выходные температура не поднимается выше +26. В том числе до 12 августа включительно в северо-западных районах и на востоке региона сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Курганцам запрещено заезжать н автомобилях в леса и находиться в них в период с 5 по 15 августа.

В Курганской области до 12 августа установится 30-градусная жара с переменной облачностью. Об этом говорится на сайте курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «С 9 по 11 августа включительно температура воздуха днем прогреется до +33 градусов. Днем и ночью ожидается переменная облачность, без осадков», — указано в прогнозе. Ночью температура воздуха будет варьироваться от +10 до +18 градусов. Ветер преимущественно неустойчивый, слабый. Согласно данным Гидрометцентра России, 12 августа температура воздуха опустится до +25 градусов, в выходные температура не поднимается выше +26. В том числе до 12 августа включительно в северо-западных районах и на востоке региона сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. До этого URA.RU писало, что власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Курганцам запрещено заезжать н автомобилях в леса и находиться в них в период с 5 по 15 августа.