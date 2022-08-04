Жителям Курганской области запретили посещать леса из-за жары

05 августа 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Курганцам запретили посещать леса из-за жаркой погоды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Информация появилась на сайте правительства области. «В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и повышением пожарной опасности в Курганской области с 5 по 15 августа введен запрет на посещение лесов», — сообщили в пресс-службе правительства. Гражданам нельзя заезжать на автомобилях в леса и находиться в них. Помимо этого, запрещается разводить огонь, сжигать мусор и выполнять любые работы, которые могут стать причиной возгорания в лесном фонде. Нарушителей ждут штрафы: до 30 тысяч для физических лиц и до 400 тысяч рублей для организаций. Запрет не касается лесозаготовительных компаний, уточнили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары в Уральском федеральном округе нанесли убытки, которые исчисляют 1,5 млрд рублей. В Курганской области с начала пожароопасного сезона произошло 265 пожаров на площади 46,34 Га. Также сегодня пожарные тушили загоревшийся камыш у озера в Белозерском округе.

Власти Курганской области ввели запрет на посещение лесов из-за риска возникновения пожаров по причине жаркой погоды. Информация появилась на сайте правительства области. «В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и повышением пожарной опасности в Курганской области с 5 по 15 августа введен запрет на посещение лесов», — сообщили в пресс-службе правительства. Гражданам нельзя заезжать на автомобилях в леса и находиться в них. Помимо этого, запрещается разводить огонь, сжигать мусор и выполнять любые работы, которые могут стать причиной возгорания в лесном фонде. Нарушителей ждут штрафы: до 30 тысяч для физических лиц и до 400 тысяч рублей для организаций. Запрет не касается лесозаготовительных компаний, уточнили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары в Уральском федеральном округе нанесли убытки, которые исчисляют 1,5 млрд рублей. В Курганской области с начала пожароопасного сезона произошло 265 пожаров на площади 46,34 Га. Также сегодня пожарные тушили загоревшийся камыш у озера в Белозерском округе.