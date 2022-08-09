Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины

09 августа 2022 в 10:17 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский обещал погасить конфликт в Донбассе, но не сделал этого Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда президент Украины Владимир Зеленский был участником украинского юмористического шоу «Квартал 95» и играл президента в сериале «Слуга народа», его выступления обходились украинцам дешевле, чем после обострения конфликта в Донбассе в начале 2022 года. Теперь же из-за его действий Украине грозит гибель. Об этом в разговоре с журналистами URA.RU заявил экс-офицер АТО Сергей Суворов, который теперь работает в военно-гражданской администрации Херсонской области. Суворов перешел на сторону России, когда ВС РФ заняли Херсонскую область. Он отмечал, что в АТО он оказался не по своей воле, никогда не держал в руках оружия, а теперь носит георгиевскую ленточку. Он уточняет, что к Зеленскому относится негативно. «Человек который развалил страну, человек который обещал мир. Обещал встать на колени перед [президентом РФ Владимиром] Путиным, лишь бы никто больше не погибал», — сказал Суворов. «Какое мнение у меня может быть о человеке, который вел дни рождения? У меня есть фото, где он у моего ребенка на дне рождения. Я тогда работал в Киеве начальником экологической инспекции. Ребенок родился, и на его крестины приглашали артистов 95-го квартала. Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам», — пояснил он. Конфликт Украины и Донбасса начался в 2014 году и обострился зимой этого года. Тогда участились обстрелы мирного населения со стороны ВСУ и нацбатов, на этих территориях было введено военное положение и всеобщая мобилизация. Президент РФ Владимир Путин решил помочь непризнанным республикам и объявил о начале спецоперации на территории Украины по денацификации и демилитаризации. Согласно опубликованным Минобороны РФ документам, ВСУ в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей. Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Одним из ключевых предвыборных обещаний было завершение конфликта в Донбассе, а также упрощение бюрократических процессов в стране, повышение пенсионного обеспечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда президент Украины Владимир Зеленский был участником украинского юмористического шоу «Квартал 95» и играл президента в сериале «Слуга народа», его выступления обходились украинцам дешевле, чем после обострения конфликта в Донбассе в начале 2022 года. Теперь же из-за его действий Украине грозит гибель. Об этом в разговоре с журналистами URA.RU заявил экс-офицер АТО Сергей Суворов, который теперь работает в военно-гражданской администрации Херсонской области. Суворов перешел на сторону России, когда ВС РФ заняли Херсонскую область. Он отмечал, что в АТО он оказался не по своей воле, никогда не держал в руках оружия, а теперь носит георгиевскую ленточку. Он уточняет, что к Зеленскому относится негативно. «Человек который развалил страну, человек который обещал мир. Обещал встать на колени перед [президентом РФ Владимиром] Путиным, лишь бы никто больше не погибал», — сказал Суворов. «Какое мнение у меня может быть о человеке, который вел дни рождения? У меня есть фото, где он у моего ребенка на дне рождения. Я тогда работал в Киеве начальником экологической инспекции. Ребенок родился, и на его крестины приглашали артистов 95-го квартала. Стоило это недорого, точно дешевле, чем сейчас стране обходится этот бедлам», — пояснил он. Конфликт Украины и Донбасса начался в 2014 году и обострился зимой этого года. Тогда участились обстрелы мирного населения со стороны ВСУ и нацбатов, на этих территориях было введено военное положение и всеобщая мобилизация. Президент РФ Владимир Путин решил помочь непризнанным республикам и объявил о начале спецоперации на территории Украины по денацификации и демилитаризации. Согласно опубликованным Минобороны РФ документам, ВСУ в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в ведомстве, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей. Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Одним из ключевых предвыборных обещаний было завершение конфликта в Донбассе, а также упрощение бюрократических процессов в стране, повышение пенсионного обеспечения.