08 августа 2022

Челябинскую область ждут 34-градусная жара и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лето, жара. Челябинск, жара, лето, дети, пацаны, фонтан, купание, ребятишки
Жара в Челябинской области достигнет максимума 11 августа Фото:

Температура в Челябинской области вырастет до 33-34 градусов на фоне дождей, сильного ветра и гроз. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.

«Температура в Челябинской области начнет постепенно расти с 9 августа, когда она достигнет 31 градуса. На следующий день, 10 августа, столбики термометров поднимутся уже до 33 градусов. В четверг, 11 августа, станет еще жарче — до 34 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом 11 августа на Южном Урале ожидается кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В столице области, Челябинске, 9, 10 и 11 августа максимальная температура будет балансировать на уровне 31-33 градусов.

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Температура в Челябинской области вырастет до 33-34 градусов на фоне дождей, сильного ветра и гроз. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре. «Температура в Челябинской области начнет постепенно расти с 9 августа, когда она достигнет 31 градуса. На следующий день, 10 августа, столбики термометров поднимутся уже до 33 градусов. В четверг, 11 августа, станет еще жарче — до 34 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом 11 августа на Южном Урале ожидается кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В столице области, Челябинске, 9, 10 и 11 августа максимальная температура будет балансировать на уровне 31-33 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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