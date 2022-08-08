Температура в Челябинской области вырастет до 33-34 градусов на фоне дождей, сильного ветра и гроз. Об этом сообщили URA.RU в региональном гидрометцентре.
«Температура в Челябинской области начнет постепенно расти с 9 августа, когда она достигнет 31 градуса. На следующий день, 10 августа, столбики термометров поднимутся уже до 33 градусов. В четверг, 11 августа, станет еще жарче — до 34 градусов», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.
При этом 11 августа на Южном Урале ожидается кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду. В столице области, Челябинске, 9, 10 и 11 августа максимальная температура будет балансировать на уровне 31-33 градусов.
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