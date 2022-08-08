Чиновники района в ЯНАО игнорировали жалобы жителей

Чиновники заплатят штраф в размере 5 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Ямальского района ЯНАО игнорировала проблемы горожан, которые обращались в мэрию за помощью. Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, виновным выписаны штрафы в размере пяти тысяч.

«Установлено, что в мае 2022 года в администрацию поступило обращение местной жительницы, затрагивающее вопросы поступления в ее адрес угроз и оскорблений. При этом обращение, относящееся к компетенции органов полиции в части доводов об угрозах и оскорблениях, в установленный законом 7-дневный срок не перенаправлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в марте текущего года в мэрию также обратился местный житель с вопросом ремонта полов в жилом помещении. Однако несмотря на законодательство, представитель администрации в установленный срок ответ заявителю не направил.

«Прокуратура района в отношении должностных лиц органа местного самоуправления возбудила административные дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан). Суд удовлетворил требования прокурора и назначил виновным штрафы в размере 5 тысяч рублей каждому», — уточнили там.