Президент Путин наградил тюменцев медалями

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Совещание у губернатора. Курган, награда, медаль ордена за заслуги перед отечеством 2степени
Трое тюменцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Фото:

Трое тюменцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, как сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, подписал президент России Владимир Путин.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени награждены: Юшков Анатолий Сергеевич, член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союза „Чернобыль“; Орлов Игорь Иванович, главный инженер акционерного общества „Лесное“, Тюменская область», — рассказали в инфоцентре. Формулировка награды — «за активную общественную деятельность».

Кроме того, аналогичную медаль получил председатель Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов. Его наградили «за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи». Награды тюменцам 9 августа вручит губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Трое тюменцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, как сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, подписал президент России Владимир Путин. «Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени награждены: Юшков Анатолий Сергеевич, член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союза „Чернобыль“; Орлов Игорь Иванович, главный инженер акционерного общества „Лесное“, Тюменская область», — рассказали в инфоцентре. Формулировка награды — «за активную общественную деятельность». Кроме того, аналогичную медаль получил председатель Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов. Его наградили «за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи». Награды тюменцам 9 августа вручит губернатор Тюменской области Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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