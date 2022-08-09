Президент Путин наградил тюменцев медалями

Трое тюменцев награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ, как сообщили URA.RU в информационном центре правительства Тюменской области, подписал президент России Владимир Путин.
«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени награждены: Юшков Анатолий Сергеевич, член совета Тюменской областной общественной организации инвалидов Союза „Чернобыль“; Орлов Игорь Иванович, главный инженер акционерного общества „Лесное“, Тюменская область», — рассказали в инфоцентре. Формулировка награды — «за активную общественную деятельность».
Кроме того, аналогичную медаль получил председатель Тюменской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Герман Борисович Смирнов. Его наградили «за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи». Награды тюменцам 9 августа вручит губернатор Тюменской области Александр Моор.
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