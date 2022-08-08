Тюменка по решению суда в течении почти 2,5 лет не сможет занимать должности в государственных органах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За служебный подлог суд вынес приговор бывшей сотруднице тюменского Роспотребнадзора. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Женщина хотела получить премию и пошла на незаконную сделку.

«Ялуторовский районный суд признал бывшую сотрудницу Роспотребнадзора, 44-летнюю Надежду К., виновной в служебном подлоге (ч.1 ст. 285, ч.2 ст. 292 УК РФ). По совокупности совершенных преступлений суд назначил ей 325 тысяч рублей штрафа и на 2 года шесть месяцев запретил занимать должности в государственных органах», — передает пресс-служба.

Бывшая сотрудница тюменского Роспотребнадзора находилась на должности ведущего специалиста — эксперта территориального отдела в Заводоуковском, Упоровской и Юргинских районах области. В суде стало известно, что в январе 2021 года, женщина хотела получить премию, и пошла на должностное преступление. Она решила искусственно завысить показатели работы территориального отдела.

Заранее зная о том, что в одном из торговых центров Ялуторовска временно не работал индивидуальный предприниматель, она заключила с ним незаконную сделку. Бывшая сотрудница Роспотребнадзора составила фальшивый акт санитарно-эпидемиологического обследования, в котором указала ложные нарушения: отсутствие журнала фиксации температуры сотрудников, дезинфицирующее средство и недостаточное санитарных масок и перчаток. Из-за этого предприниматель понес сильные убытки и обратился в правоохранительные органы.