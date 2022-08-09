Челябинский губернатор отправился с бизнес-миссией в ХМАО

Челябинский губернатор Алексей Текслер и губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова открыли промышленную бизнес-миссию Челябинской области в Югре. Об этом сообщила 9 августа глава ХМАО.
«Работаем одновременно, практически по одной повестке с форумом „УТРО“. Нашими стратегическими документами, планом совместных мероприятий создаем условия для формирования бизнес-сообществ, сообществ граждан в целях развития Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, России», — написала Комарова в своем telegram-канале.
По словам югорского губернатора, власти округа заинтересованы в локализации в ХМАО предприятий и производственных мощностей. Региональное законодательство предусматривает 11 режимов реализации инвестпроектов, включая возможность компенсировать из казны округа капитальные затраты взамен обязательств инвестора вернуть в бюджет такую же сумму в виде налогов.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе челябинского губернатора, в программу визита помимо подписания Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве на 2022—2024 годы, включены визит в «Научно-Аналитический Центр Рационального Недропользования им. Шпильмана», Центра управления добычей ООО «Газпромнефть-Хантос», Югорского рыбоводного завода, а также общение с участниками форума. Вечером состоится презентация итогов форума в ходе стратегической сессии.
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