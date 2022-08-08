08 августа 2022

Прокуратура дала установку пермским мэрам

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура Пермского края требует от мэров городов устранить выявленные нарушения Фото:

Прокуратура Пермского края требует от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. Информация о требовании размещена на сайте ведомства.

«Нарушения выявлены в ряде городов Пермского края. Так, установлено, что в Усолье перед началом захоронений на новой части кладбища не были проведены необходимые экспертизы почвы, что привело к затоплению территории. Кроме того, в Губахинский суд направлен иск к администрации города, с требованием организовать очистку четырех кладбищ и ремонт дороги», — сообщают в ведомстве.

В Перми несанкционированные свалки были обнаружены на территории Южного кладбища, а также в местах захоронений в Кировском районе. Отмечается также, что прокуроры будут отслеживать исполнение требований.

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Прокуратура Пермского края требует от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. Информация о требовании размещена на сайте ведомства. «Нарушения выявлены в ряде городов Пермского края. Так, установлено, что в Усолье перед началом захоронений на новой части кладбища не были проведены необходимые экспертизы почвы, что привело к затоплению территории. Кроме того, в Губахинский суд направлен иск к администрации города, с требованием организовать очистку четырех кладбищ и ремонт дороги», — сообщают в ведомстве. В Перми несанкционированные свалки были обнаружены на территории Южного кладбища, а также в местах захоронений в Кировском районе. Отмечается также, что прокуроры будут отслеживать исполнение требований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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