Прокуратура дала установку пермским мэрам

09 августа 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Прокуратура Пермского края требует от мэров городов устранить выявленные нарушения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края требует от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. Информация о требовании размещена на сайте ведомства. «Нарушения выявлены в ряде городов Пермского края. Так, установлено, что в Усолье перед началом захоронений на новой части кладбища не были проведены необходимые экспертизы почвы, что привело к затоплению территории. Кроме того, в Губахинский суд направлен иск к администрации города, с требованием организовать очистку четырех кладбищ и ремонт дороги», — сообщают в ведомстве. В Перми несанкционированные свалки были обнаружены на территории Южного кладбища, а также в местах захоронений в Кировском районе. Отмечается также, что прокуроры будут отслеживать исполнение требований.

Прокуратура Пермского края требует от администраций городов в регионе устранить незаконные свалки, которые были обнаружены в ходе проверки. Информация о требовании размещена на сайте ведомства. «Нарушения выявлены в ряде городов Пермского края. Так, установлено, что в Усолье перед началом захоронений на новой части кладбища не были проведены необходимые экспертизы почвы, что привело к затоплению территории. Кроме того, в Губахинский суд направлен иск к администрации города, с требованием организовать очистку четырех кладбищ и ремонт дороги», — сообщают в ведомстве. В Перми несанкционированные свалки были обнаружены на территории Южного кладбища, а также в местах захоронений в Кировском районе. Отмечается также, что прокуроры будут отслеживать исполнение требований.