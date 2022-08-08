В Кургане Кировский мост откроют для пешеходов раньше срока

09 августа 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Курганцы смогут ходить через Кировский мост уже в конце этого года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU До конца 2022 года в Кургане для пешеходов откроют Кировский мост, подрядчик работает с опережением графика. Об этом говорится на сайте администрации города. «Подрядная организация ООО „Урал-Сервис-Групп“ работает на совесть и опережает график. Как итог, горожане получат качественный современный мост, соответствующий всем нормативам. Подрядчик планирует открыть пешеходное движение по мосту до конца 2022 года. Кстати, пешеходная часть обновленного Кировского моста будет немного расширена», — рассказала мэр Кургана Елена Ситникова во время выездного заседания. В том числе мэр отметила, что подрядчик внимательно отнесся к технике безопасности и установил ограждение вплоть до края воды. Эта стена не дает проникнуть посторонним лицам на строительный объект. В планах у строителей заменить всю верхнюю часть моста. От прежней конструкции останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Дорожное полотно, тротуары, барьеры и перила будут заменены на новые. До этого URA.RU сообщало, что мэрия Кургана решает вопрос подвоза к школе детей, живущих за Кировским мостом. К 1 сентября власти готовятся организовать транспорт, который будет доставлять учащихся на занятия в школу №42 и обратно.

До конца 2022 года в Кургане для пешеходов откроют Кировский мост, подрядчик работает с опережением графика. Об этом говорится на сайте администрации города. «Подрядная организация ООО „Урал-Сервис-Групп“ работает на совесть и опережает график. Как итог, горожане получат качественный современный мост, соответствующий всем нормативам. Подрядчик планирует открыть пешеходное движение по мосту до конца 2022 года. Кстати, пешеходная часть обновленного Кировского моста будет немного расширена», — рассказала мэр Кургана Елена Ситникова во время выездного заседания. В том числе мэр отметила, что подрядчик внимательно отнесся к технике безопасности и установил ограждение вплоть до края воды. Эта стена не дает проникнуть посторонним лицам на строительный объект. В планах у строителей заменить всю верхнюю часть моста. От прежней конструкции останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Дорожное полотно, тротуары, барьеры и перила будут заменены на новые. До этого URA.RU сообщало, что мэрия Кургана решает вопрос подвоза к школе детей, живущих за Кировским мостом. К 1 сентября власти готовятся организовать транспорт, который будет доставлять учащихся на занятия в школу №42 и обратно.