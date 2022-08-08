Власти Кургана решат вопрос перевозки детей через мост

09 августа 2022 в 07:15 Размер текста - 17 +

С сентября детей, живущих за Кировским мостом, будут организованно доставлять в школу на автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К 1 сентября администрация Кургана планирует решить вопрос по подвозу в школу детей, живущих за Кировским мостом. Транспорт нужен, чтобы организованно доставлять их на уроки в 42-ую школу и обратно. Об этом глава Кургана Елена Ситникова рассказала главе региона Вадиму Шумков в рамках выезда на ремонтируемые объекты дорожной сети. «Уже ремонтируются два моста в городе. Планируется и торгуется ремонт еще двух. Ни из-за состояния самих мостов, ни ввиду условий программы и эти ремонты откладывать некуда», — высказался губернатор Курганской области во время рабочего выезда. Власти заявляют, что в этом году в Кургане идет масштабная ремонтная кампания. На данный момент реконструируют 32 крупных участка дорог, а также Некрасовский и Кировский мосты, на очереди Чеховский и Бурово-Петровский — они тоже не соответствуют требованиям безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы боятся за жизни детей из-за ремонта аварийного Кировского моста.

К 1 сентября администрация Кургана планирует решить вопрос по подвозу в школу детей, живущих за Кировским мостом. Транспорт нужен, чтобы организованно доставлять их на уроки в 42-ую школу и обратно. Об этом глава Кургана Елена Ситникова рассказала главе региона Вадиму Шумков в рамках выезда на ремонтируемые объекты дорожной сети. «Уже ремонтируются два моста в городе. Планируется и торгуется ремонт еще двух. Ни из-за состояния самих мостов, ни ввиду условий программы и эти ремонты откладывать некуда», — высказался губернатор Курганской области во время рабочего выезда. Власти заявляют, что в этом году в Кургане идет масштабная ремонтная кампания. На данный момент реконструируют 32 крупных участка дорог, а также Некрасовский и Кировский мосты, на очереди Чеховский и Бурово-Петровский — они тоже не соответствуют требованиям безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы боятся за жизни детей из-за ремонта аварийного Кировского моста.