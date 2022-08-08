08 августа 2022

В соцсети появился фейковый аккаунт губернатора Шумкова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети из ДНР. Курган , шумков вадим
У губернатора Вадима Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал Фото:

В социальной сети «ВКонтакте» создали фейковую страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает официальный telegram-канале регионального правительства. По заявлению властей, данный аккаунт не имеет отношения к главе региона.

«В социальной сети „ВКонтакте“ появился фейковый аккаунт губернатора Вадима Шумкова. Официально сообщаем, что страница с адресом vk.com/vadimshumkov не имеет никакого отношения к главе региона», — говорится в заявлении, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». У Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал. Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в правительстве.

Ранее URA.RU писало, что весной в Telegram был создан фейковый канал под названием «Вадим Шумков». По данному факту власти обратились в правоохранительные органы. Они просили полицию разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в мессенджере.

В популярной соцсети появилась фейковая страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова
Фото:

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В социальной сети «ВКонтакте» создали фейковую страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает официальный telegram-канале регионального правительства. По заявлению властей, данный аккаунт не имеет отношения к главе региона. «В социальной сети „ВКонтакте“ появился фейковый аккаунт губернатора Вадима Шумкова. Официально сообщаем, что страница с адресом vk.com/vadimshumkov не имеет никакого отношения к главе региона», — говорится в заявлении, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». У Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал. Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в правительстве. Ранее URA.RU писало, что весной в Telegram был создан фейковый канал под названием «Вадим Шумков». По данному факту власти обратились в правоохранительные органы. Они просили полицию разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в мессенджере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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