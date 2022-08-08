В соцсети появился фейковый аккаунт губернатора Шумкова. Фото

09 августа 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

У губернатора Вадима Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В социальной сети «ВКонтакте» создали фейковую страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает официальный telegram-канале регионального правительства. По заявлению властей, данный аккаунт не имеет отношения к главе региона. «В социальной сети „ВКонтакте“ появился фейковый аккаунт губернатора Вадима Шумкова. Официально сообщаем, что страница с адресом vk.com/vadimshumkov не имеет никакого отношения к главе региона», — говорится в заявлении, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». У Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал. Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в правительстве. Ранее URA.RU писало, что весной в Telegram был создан фейковый канал под названием «Вадим Шумков». По данному факту власти обратились в правоохранительные органы. Они просили полицию разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в мессенджере. В популярной соцсети появилась фейковая страница губернатора Курганской области Вадима Шумкова Фото: t.me/kurganskayaobl

В социальной сети «ВКонтакте» создали фейковую страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом сообщает официальный telegram-канале регионального правительства. По заявлению властей, данный аккаунт не имеет отношения к главе региона. «В социальной сети „ВКонтакте“ появился фейковый аккаунт губернатора Вадима Шумкова. Официально сообщаем, что страница с адресом vk.com/vadimshumkov не имеет никакого отношения к главе региона», — говорится в заявлении, которое опубликовано в telegram-канале «Курганская область официально». У Шумкова есть подлинная страница в соцсети «Вконтакте» и официальный telegram-канал. Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в правительстве. Ранее URA.RU писало, что весной в Telegram был создан фейковый канал под названием «Вадим Шумков». По данному факту власти обратились в правоохранительные органы. Они просили полицию разобраться с фейковым аккаунтом губернатора Вадима Шумкова в мессенджере.