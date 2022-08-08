Тюменцу вынесли приговор за смерть детей в бане

В бане произошла утечка угарного газа, в результате этого от отравления окисью углерода погибли дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменца приговорили к условному лишению свободы на год за смерть детей в результате отравления окисью углерода в бане. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Тюменский районный суд признал 60-летнего Юрия С. виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком», — передает судебная пресс-служба.

По данным дела, в августе прошлого года мужчина решил самостоятельно изготовить газовую печь для бани, которая до 16 апреля 2022 года исправно работала. Но в апреле при использовании банной печи произошла утечка угарного газа и, в результате острого отравления окисью углерода, погибли сын и дочь 60-летнего тюменца.