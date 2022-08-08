В магазинах Перми начался сезон скидок на школьные товары

Во многих магазинах объявляют об акциях к школе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магазины в пермских торговых центрах начали объявлять о скидках на товары для школы в связи со скорым началом учебного года. К примеру, на странице ТРК «Спешиlove» в соцсети «ВКонтакте» выложили целый гид, где можно найти товары по скидкам.

«Пришло время подготовки. Мы решили облегчить вам гонку за товарами для школы и сразу сформировали гид со скидками на школьные принадлежности», — указано в посте.

Так, на школьном базаре в «НадоМаркет» скидки на школьные принадлежности до 92%. Товары по низким ценам для школы можно найти в «АШАН Сити»: тетради от трех рублей, рюкзаки от 939 рублей. Скидки на школьную мебель для дома в Hoff — до 30%.

В ТРЦ «Планета» вплоть до 1 проходит школьная ярмарка. Она располагается на первом этаже ТРЦ. В ТРК «Семья» в отделе детской одежды Crockid — акция. В нем можно купить куртки и ветровки на осень со скидкой 40%.

В магазинах сети «Детский мир» со скидками до 70% можно купить школьную форму и обувь коллекций прошлого сезона. А в магазинах сети «Листок» каждую неделю объявляют «товары недели» на определенные виды канцелярской продукции. В сети магазинов «Циркуль» предлагают собрать «корзину первоклассника» стоимостью 1500 рублей.

В «Читай-городе» — канцтовары по акции «5=4», пеналы от 49 рублей и рюкзаки от 499 рублей. В «Спортмастере» скидка на детскую одежду и обувь на физкультуру — до 50%. В гипермаркете «Лента» скидки до 50% на светлые водолазки и футболки для школьников и кроссовки на физкультуру, школьные юбки и брюки, рюкзаки и канцелярские товары. Кроме того, стоит обращать внимание на цены на тетради и пишущие принадлежности в продуктовых сетях Перми — к 1 сентября почти во всех сетях завозят товары к школе по низким ценам.